За месяц огурцы в торговых сетях региона подорожали больше чем в два раза

За последний месяц стоимость огурцов в крупнейших калининградских торговых сетях выросла больше чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Нового Калининграда».



В последние месяцы в продаже имеются преимущественно среднеплодные гладкие огурцы. Если в начале ноября килограмм этой продукции стоил в супермаркетах 120 рублей, то в декабре цена увеличилась до 250-270 рублей, на 108-125%. У одного из ритейлеров наряду с гладкими сейчас имеются в продаже среднеплодные колючие огурцы. Их цена составляет 200 рублей за килограмм.

В то же время в торговых сетях подешевели помидоры. Так, если в ноябре килограмм стоил 190-230 рублей в зависимости от ритейлера, то сейчас цены снизились до 170-210 рублей.