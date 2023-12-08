Россиян допустили до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Они смогут выступить в индивидуальных видах спорта и дисциплинах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут», — отмечает агентство.

На данный момент до Олимпиады допущены восемь спортсменов из России и трое из Белоруссии. Для участия в Играх они должны будут принять обновленную Олимпийскую хартию, включающую пункт о миротворческой миссии олимпийского движения.



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