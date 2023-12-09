В аэропорту «Храброво» искали мигрантов, не вставших на воинский учет

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Сотрудники правоохранительных органов в пятницу, 8 декабря, провели рейд в аэропорту «Храброво». Проверяли мигрантов, получивших российское гражданство, сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Проверялось соблюдение «требований законодательства РФ по воинскому учету среди граждан, получивших гражданство России и прибывших на территорию региона», отметили в следственном управлении. Документы осмотрели у 50 граждан. «Лиц, пребывающих в Российской Федерации нелегально, а также не вставших на воинский учет не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аналогичных проверках в других городах. В Москве в итоге возбудили 20 уголовных дел об уклонении от воинской службы.

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