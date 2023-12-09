Власти выделили 3 млн рублей на снос незаконного здания магазина по Аллее Смелых

Власти выделили 3 млн рублей на снос незаконного здания магазина по Аллее Смелых
Здание на участке с кадастровым номером 39:15:142018:30. Скриншот сервиса «Яндекс. Панорамы»
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Администрация Калининграда намерена снести незаконное строение по Аллее Смелых, 145а. На портале госзакупок объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется демонтажем, следует из размещенной документации.

Отмечается, что здание расположено на участках с кадастровыми номерами 39:15:142018:30 и 39:15:142018:452. Оно находится в районе перекрестка с ул. Двинской. Судя по публичной кадастровой карте и сервису «Яндекс. Панорамы», в этом месте находится продуктовый магазин (его адрес на карте указан как Аллея Смелых, 147).

Согласно опубликованным документам, здание под снос — одноэтажное, с плоской кровлей, без подвала и чердака, наружные стены из кирпича, оштукатуренные. Высота этажа — 3,3 метра.

Демонтировать здание нужно до 27 декабря этого года. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,3 млн рублей.



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