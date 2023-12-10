В Калининграде появилась новогодняя почтовая марка (фото)

В Калининграде появилась новогодняя почтовая марка (фото)
Иллюстрация: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Новый год

В Калининграде появилась в продаже новая новогодняя почтовая марка. Областной центр вошёл в число 16 российских городов, в которых прошли церемонии гашения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Рисунок почтовой марки был определён по результатам Всероссийского конкурса среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. Её работа получила признание жюри, а также наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации «Почтовая марка» и приз зрительских симпатий. На почтовой марке изображён снегирь в оформлении орнамента из веток рябины и снежных узоров. Для ее гашения был изготовлен памятный штемпель с надписью: «С Новым годом! Калининград» и датой — 5 декабря 2023 г.

Новая марка номиналом 29 рублей выпущена тиражом 423 тыс. штук. 4,5 тыс. из них поступили в почтовые отделения Калининградской области.

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