Калининград вошел в топ-10 регионов РФ по популярности у иностранных туристов на зиму

Калининградская область занимает пятое место в перечне наиболее популярных российских регионов у иностранных туристов на зиму 2023-2024 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

Аналитики сайта проанализировали число бронирований апартаментов и номеров от иностранных туристов и пришли к выводу, что чаще всего этой зимой Россию планируют посетить путешественники из стран Ближнего Востока (38% из всех бронирований), туристы из государств Южной Азии и Дальнего Востока составляют 10% от числа всех путешественников. Европейцы формируют четверть общего турпотока в Россию. 

Как сообщает сайт Ostrovok.ru, наибольшей популярностью у туристов пользуется Москва (60% всех бронирований), на втором месте рейтинга расположился Санкт-Петербург (18%), тройку лидеров замыкает Мурманск (4%). Последующие места в рейтинге занимают Казань, Калининград, Иркутск, Новосибирск, поселок Териберка Мурманской области, Сочи и Якутск.

В целом аналитики сайта фиксируют рост интереса иностранных туристов к путешествиям по России. По сравнению с прошлым годом число бронирований номеров и апартаментов иностранцами выросло в два раза.

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