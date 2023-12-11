В Железнодорожном планируют восстановить шпиль на здании ратуши в следующем году (фото)

В Железнодорожном планируют восстановить шпиль на здании ратуши в следующем году (фото)
Фото предоставлено Фондом капремонта Калининградской области
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В поселке Железнодорожный Правдинского района собираются восстановить шпиль на здании бывшей ратуши (сегодня это многоквартирный жилой дом № 25 на улице Коммунистической). Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

«Да, мы будем делать башню и шпиль. Сейчас занимаемся проектно-сметной документацией. Надеюсь, уже в 2024 году восстановим», — сообщил Туркин.

По его словам, на данный момент на здании идут фасадные работы, которые затянулись «по объективным причинам».

Здание бывшей ратуши до ремонта. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Подрядчик снимал слепки декоративных элементов и карнизов, но в первом квартале следующего года он должен все закончить», — добавил чиновник.

Что касается крыши здания ратуши, то ее ремонт был выполнен несколько лет назад. При этом, по словам Туркина, стропила тогда не стали поднимать, и сегодня геометрия отличается от исторической.

«Поднимать крышу мы уже точно не будем», — добавил Туркин.

В ноябре прошлого года местные жители пожаловались на некачественный ремонт здания ратуши. Судя по опубликованным в социальных сетях видеозаписям, подрядчик прикрутил ко всем фасадам штукатурную сетку, решив не сбивать старую штукатурку. Фонд капремонта, зафиксировав нарушения, приостановил тогда работы до устранения замечаний. Сетку тогда демонтировали, а старую штукатурку отбили.

Фото представлено Фондом капремонта Калининградской области

Здание ратуши в Гердауэне (ныне пос. Железнодорожный) было построено на рубеже XIX и XX веков. Оно является выявленным объектом культурного наследия. Как сообщает портал Prussia39.ru, ранее конёк здания венчала башня со шпилем и флюгером (сейчас она утрачена). Над дверным проёмом также помещался балкон на консолях (он также утрачен).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград, пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области


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