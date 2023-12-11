Эксперт: доход Деда Мороза и Снегурочки в Калининграде доходит до 250 тыс. рублей

Эксперт: доход Деда Мороза и Снегурочки в Калининграде доходит до 250 тыс. рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Артисты, выступающие в ролях Деда Мороза и Снегурочки в Калининграде, зарабатывают до 250 тыс. рублей за сезон. Данные объявлений о соответствующих услугах, размещённых на «Авито», проанализировали для «Нового Калининграда» эксперты сервиса.

Заказ визита Деда Мороза и Снегурочки на дом — одна из самых популярных услуг в Калининграде в канун Нового года, отмечают сотрудники платформы. Наибольшей популярностью пользуется короткая праздничная программа с поздравлением, хороводом и вручением подарков. Выступление новогодних персонажей калининградцы заказывают заранее. Спрос на услугу в ноябре по сравнению с октябрём вырос на 219%, по сравнению в аналогичным периодом прошлого года — на 25%. Пик заказов традиционно ожидается в последнюю неделю года. 30 и 31 января на этот раз выпадают на выходные дни, что позволит артистам увеличить свой доход, считают эксперты.

Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в Калининграде в этом году — от 2 500 рублей, вечером 31 декабря — от 3 500. Цена программы, дополненной научным шоу, гигантскими мыльными пузырями или заморозкой сладостей жидким азотом, доходит до 7 000 рублей. В среднем артисты берут 5-7 заказов в день.

Больше всего, по данным «Авито», зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Сочи, Москве и Владивостоке. Доход артистов в конце декабря — начале января доходит в этих городах до 350 тыс. рублей.

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