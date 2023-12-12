Областной минздрав планирует начать выдачу систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в 2024 году

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Минздрав Калининградской области планирует приступить к выдачи систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом первого типа в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда».

«Постановлением Правительства РФ регионам, в том числе Калининградской области, выделяются средства федерального бюджета для обеспечения системами мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа. Обеспечение начнется после оформления всех необходимых документов и проведения закупочных процедур», — сообщили в министерстве.

«Новый Калининград» подготовил новый запрос в региональный минздрав с целью узнать подробности о сроках начала торгов, объемах поставок систем мониторинга и предполагаемой стране-производителе устройств.

Напомним, в регионе сложилась конфликтная ситуация, связанная с выдачей систем непрерывного мониторинга глюкозы для несовершеннолетних. Согласно ряду нормативных документов, власти должны бесплатно выдавать все необходимые лекарственные препараты и средства диагностики, однако в Калининградской области такая практика никогда не применялась.

Губернатор Антон Алиханов на протяжении нескольких лет периодически говорил о необходимости обеспечить системами непрерывного мониторинга некоторые категории детей, однако сам однажды во время прямой линии назвал эти средства продуктом «агрессивного маркетинга иностранных фармкомпаний».

Ситуация, связанная с отказом региональных властей бесплатно выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы, была рассмотрена на уровне Следственного комитета РФ. Тогда председатель организации Александр Бастрыкин распорядился провести проверку, после чего было заведено несколько уголовных дел. Но в скором времени их прекратили, и далеко идущих последствий у этого решения не было.


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