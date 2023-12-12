Коммуниста и социолога Кагарлицкого*, обвиняемого в оправдании терроризма, освободили в зале суда

Российского социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов и перечень террористов и экстремистов) освободили в зале суда. Об этом сообщает РБК.



Верховный суд Республики Коми оштрафовал его на 609 тысяч рублей по уголовному делу об оправдании терроризма. Сторона обвинения запросила для социолога наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет.

Напомним, социолог Борис Кагарлицкий в конце июля был обвинен в оправдании терроризма и отправлен в следственный изолятор.

Кагарлицкому ставят в вину, что он опубликовал в интернете видеоролик, направленный на оправдание терроризма.

В августе оппозиционера включили в перечень экстремистов и террористов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга