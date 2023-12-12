Для жителей региона открыта запись на бесплатные приёмы детских онкологов из Санкт-Петербурга

Благотворительный фонд «Верю в чудо» организует бесплатные приёмы детских онкологов из Санкт-Петербурга для пациентов Калининградской области. В последний раз в этом году врачи примут пациентов 15 и 16 декабря, сообщили организаторы.



Консультацию могут получить все желающие. Главная цель приёмов — способствовать обнаружению онкологических заболеваний у детей на ранних стадиях. 15 декабря врачи примут пациентов в Калининграде, 16 декабря — в Озёрске и Гвардейске. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Специалисты перечислили изменения в состоянии ребёнка, которые могут быть признаками онкологического заболевания.

К ним относятся:

— длительное стойкое повышение температуры без признаков инфекционного заболевания/ответа на антибиотики;

— кашель без причины;

— отёчность на лице и шее;

— увеличение лимфатических узлов;

— одностороннее увеличение миндалин;

— изменения в поведении (вялость, усталость, отказ от еды);

— потливость ночью;

— быстрая потеря веса;

— большое количество мелких синяков, кровоточивость;

— хромота/перелом при незначительной травме;

— боли в костях и суставах (особенно ночью);

— быстрое увеличение объёмов головы;

— сильная головная боль по утрам;

— резкое снижение зрения;

— «белый зрачок» на фото со вспышкой;

— стойкое повышение артериального давления;

— нарушения координации + быстрые и хаотичные движения глазных яблок;

— проблемы по части эндокринологии;

— «плохие» показатели крови;

— изменения цвета мочи на красно-бурый.

Для наиболее полной консультации организаторы рекомендуют родителям пациентов взять с собой выписки, результаты анализов и другие медицинские документы.

Проект «Доступная среда для онкологических пациентов» реализуется при поддержке Фонда медицинских решений «Не напрасно».