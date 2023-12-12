Для жителей региона открыта запись на бесплатные приёмы детских онкологов из Санкт-Петербурга

Благотворительный фонд «Верю в чудо» организует бесплатные приёмы детских онкологов из Санкт-Петербурга для пациентов Калининградской области. В последний раз в этом году врачи примут пациентов 15 и 16 декабря, сообщили организаторы.
Консультацию могут получить все желающие. Главная цель приёмов — способствовать обнаружению онкологических заболеваний у детей на ранних стадиях. 15 декабря врачи примут пациентов в Калининграде, 16 декабря — в Озёрске и Гвардейске. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Специалисты перечислили изменения в состоянии ребёнка, которые могут быть признаками онкологического заболевания.
К ним относятся:
— длительное стойкое повышение температуры без признаков инфекционного заболевания/ответа на антибиотики;
— кашель без причины;
— отёчность на лице и шее;
— увеличение лимфатических узлов;
— одностороннее увеличение миндалин;
— изменения в поведении (вялость, усталость, отказ от еды);
— потливость ночью;
— быстрая потеря веса;
— большое количество мелких синяков, кровоточивость;
— хромота/перелом при незначительной травме;
— боли в костях и суставах (особенно ночью);
— быстрое увеличение объёмов головы;
— сильная головная боль по утрам;
— резкое снижение зрения;
— «белый зрачок» на фото со вспышкой;
— стойкое повышение артериального давления;
— нарушения координации + быстрые и хаотичные движения глазных яблок;
— проблемы по части эндокринологии;
— «плохие» показатели крови;
— изменения цвета мочи на красно-бурый.
Для наиболее полной консультации организаторы рекомендуют родителям пациентов взять с собой выписки, результаты анализов и другие медицинские документы.
Проект «Доступная среда для онкологических пациентов» реализуется при поддержке Фонда медицинских решений «Не напрасно».