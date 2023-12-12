Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения

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Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Об этом пишет «Коммерсант» во вторник, 12 декабря.

Среди внесённых изменений — фиксация размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к минимальному размеру оплаты труда, а также его ежегодная индексация.

Размер пособия для безработных граждан в первые три месяца выплаты составит 12 792 рубля, в следующие три месяца — 5 тыс. рублей. Минимальная величина пособия устанавливается в размере 1,5 тыс. рублей. Пособие индексируется один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Также документ закрепил преимущественное право на трудоустройство участников СВО и членов их семей, гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.

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