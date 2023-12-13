«Уже светимся в темноте»: у жителей Васильково снова идет из крана коричневая вода

В Васильково жители в очередной раз пожаловались губернатору Антону Алиханову на коричневую водопроводную воду.



«Мы так живем уже четвертый год. И купаемся. Уже светимся в темноте», — написала одна из жительниц на странице главы региона «ВКонтакте», приложив в подтверждение фото.

«Понимаем ваше негодование, — ответили вскоре представители администрации Гурьевского района. — К сожалению, в Васильково в воде много железа, поэтому и такой цвет. Для улучшения качества воды в посёлке с 2021 года реконструируем станцию водоподготовки и артезианские скважины, водозаборы, а также строим водовод в Малом Васильково».

В пресс-службе муниципалитета добавили, что работы подрядчика «на завершающем этапе», и он «планирует до конца этого года всё сделать».

«Вводить в эксплуатацию сооружения будем в начале следующего года, как и планировали, когда проведём все испытания системы, проверим воду на качество, — добавили в пресс-службе. — Из-за работ могут временно отключать водоснабжение, после чего качество воды может временно снижаться, затем „Водоканал“ промывает сети. На качество воды влияет, когда в часы пик, утром и вечером, напор немного снижается и усиление напора поднимает осадок с внутренних стенок труб. В результате периодически происходит выброс отложений. Предприятие для стабилизации водоснабжения проводит эти работы еженедельно и по заявкам жителей. Также на качество воды в квартирах влияют и внутридомовые сети. Это уже зона ответственности самих жильцов и управляющих компаний».