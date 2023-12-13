«Два туриста на калининградца»: Ермак прогнозирует еще большее увеличение турпотока в 2024 году

«Два туриста на калининградца»: Ермак прогнозирует еще большее увеличение турпотока в 2024 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области турпоток может вырасти в следующем году на 10%. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак на ежегодной конференции «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО» в Санкт-Петербурге. По его словам, в этом году регион посетили более 2 млн туристов, что стало рекордным показателем всех лет.

«Будет более двух млн туристов [по итогам года], — рассказал Ермак. — Это очень хороший показатель. Это рекорд абсолютно всех лет, потому что в Калининграде живет менее полумиллиона, во все области миллион [человек]. То есть это получается на одного калининградца приходится уже больше, чем два туриста. В следующем году мы планируем еще плюс 10% прирасти».

Министр добавил, что выручка отелей выросла на 11%, а посещаемость учреждений культуры — более чем на 26%.

Напомним, что ранее туроператоры фиксировали увеличение количества проданных путевок в Калининградскую область на 19%.

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