В Калининградскую область за два месяца ввезли более 92 тонн импортных новогодних товаров

За октябрь — ноябрь 2023 года в Калининградскую область ввезли более 92 тонн импортных новогодних товаров. Из них 89 тонн — это искусственные ели, ёлочные игрушки и украшения, 3,7 тонны — световые гирлянды, сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.



Кроме того, за два месяца импорт в область мандаринов и их гибридов превысил 688 тонн.

Всего с начала года в регион ввезли 16,9 тонн пиротехники (фейерверков и бенгальских огней), 163 тонны товаров для новогодних и рождественских праздников, 17,6 тонн световых гирлянд и 2,9 тыс. тонн мандаринов.