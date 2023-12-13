Горвласти не могут оборудовать в парках горки из-за запрета на изменение ландшафта и требований ГОСТ

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Городские власти не оборудуют горки в парка Калининграда из-за того, что это предполагает внесение перемен в сложившийся ландшафт зеленых зон. Об этом сообщил представитель пресс-службы во время общения с посетителем страницы городской администрации «ВКонтакте».

«Чтобы привести горки в соответствие с требованиями ГОСТ необходимо изменять ландшафт парка, а он в свою очередь охраняется статусом особо охраняемой природной территории в парке имени Макса Ашманна, и статусом объекта культурного наследия в парке „Центральном“. Подобрать участок для безопасной горки такого же масштаба, как и стихийные горки в парках, в границах общественных территорий практически невозможно, а это регламентируется строгими требованиями ГОСТ», — сообщил представитель городской администрации.

Напомним, горки, расположенные в Центральном и Макс Ашманн парках, носят стихийный характер. Городская администрация предупреждает, что кататься на них рискованно.



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