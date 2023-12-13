«Легкое сожаление»: градсовет утвердил проект ещё одного отеля в Светлогорске (фото)

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На улице Горького в Светлогорске хотят построить четырехэтажный парк-отель Green Castle на 28 номеров. Его проект согласовали на заседании областного градсовета 13 декабря.

Архитекторы представили три концепции гостиницы, которые условно обозначили как классический вариант, современный и исторический. Большинство членов градсовета проголосовали за более современный вариант с использованием черного сланца в отделке фасада и светлыми декоративными элементами.

Концепции парк-отеля Green Castle, представленные на градсовете. Иллюстрации из презентации 

«Квартал понятен, мы там проектировали. Разношерстная архитектура, в которой до сих пор преобладают какие-то домики в стилистике все-таки довоенного Раушена. И как будто здесь не хватает четвертого варианта, который бы раскрывал эту эстетику, потому что ни первый, ни второй, ни третий не подходят», — отметил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, однако в итоге всё же поддержал вариант в более современной стилистике.

Аналогичное мнение высказал архитектор Сергей Гулевский. «У меня по поводу объекта какое-то легкое сожаление. Видно, что работали люди, у которых руки как надо вставлены и голова работает, все сделано, но то ли поленились, то ли что, — сказал Гулевский. — Я не вижу у этого объекта никакой визуальной связи с контекстом, он там чужой».

Концепция парк-отеля Green Castle, одобренная градсоветом. Иллюстрации из презентации архитекторов А. Башина, А. Абайдулина, А. Подорожного и А. Рыбаковой


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