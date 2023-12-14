Путин: необходимости во второй волне мобилизации нет

Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря.

«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое — „мобики“. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята. Просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных, я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — сказал Владимир Путин.

По его словам, сейчас в зоне СВО находятся около 244 тысячи мобилизованных, порядка 41 тысячи покинули службу в связи с достижением предельного возраста и по здоровью. В 2023 году власти начали кампанию по привлечению военнослужащих по контракту и планировали набрать 412 тысяч человек. «На вчерашний вечер, мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — отметил президент РФ.

Он пояснил, что добровольцы подписывают контракт на два-три года. «Все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — заявил Владимир Путин.