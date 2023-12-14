В России разрешили оказывать медпомощь без согласия пациента при угрозе его жизни

В России разрешили медицинское вмешательство без согласия гражданина, если медпомощь необходима для устранения угрозы его жизни. Соответствующий закон приняла в четверг, 14 декабря, Госудма в окончательном чтении, пишет «Интерфакс».

Документ дополняет перечень оснований для медицинского вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя. В частности, в него включено оказание скорой медицинской помощи вне лечебного учреждения, если это необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания помощи отказ гражданина либо его законного представителя от медицинского вмешательства.

Уточняется, что решение о таком медицинском вмешательстве принимается медработником выездной бригады скорой, с внесением данного решения в медицинскую документацию пациента.