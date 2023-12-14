Путин: представители ЧВК имеют право на все льготы, которыми пользуются другие военные

Путин: представители ЧВК имеют право на все льготы, которыми пользуются другие военные
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Президент Владимир Путин пообещал, что представители частных военных компаний, принимавшие участие в СВО, будут обеспечены всеми льготами военнослужащих, несмотря на то, что «юридически ЧВК в России нет». Такое заявление он сделал 14 декабря во время прямой линии.

«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний, — пояснил он. — К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными — и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный состав этих военных компаний и военных подразделений».

Путин заметил, что среди его близких дети также воевали в ЧВК и «некоторые ушли из жизни».

«Их права без всяких сомнений должны быть восстановлены, — продолжил президент. — Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, значит, и это будет сделано».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter