Путин: представители ЧВК имеют право на все льготы, которыми пользуются другие военные

Президент Владимир Путин пообещал, что представители частных военных компаний, принимавшие участие в СВО, будут обеспечены всеми льготами военнослужащих, несмотря на то, что «юридически ЧВК в России нет». Такое заявление он сделал 14 декабря во время прямой линии.



«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний, — пояснил он. — К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными — и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный состав этих военных компаний и военных подразделений».

Путин заметил, что среди его близких дети также воевали в ЧВК и «некоторые ушли из жизни».

«Их права без всяких сомнений должны быть восстановлены, — продолжил президент. — Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, значит, и это будет сделано».