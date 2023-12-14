В Калининградскую область поступило 19,5 тонны заражённых мандаринов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области провели карантинный фитосанитарный контроль партии мандаринов на складе временного хранения «Сириус». Лабораторные исследования выявили, что все 19,5 тонн подкарантинной продукции заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, сообщила пресс-служба ведомства.



Цитрусовые поступили в регион из Турции. По решению собственника, партия отправлена на обеззараживание. Сообщается, что вредитель относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов. Он поражает более 200 видов растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. В результате повреждения кожуры мухой при яйцекладке плоды начинают гнить и покрываются плесенью.