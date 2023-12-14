Путин — о мигрантах: не нужно решать экономические проблемы в ущерб коренному населению

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Владимир Путин объяснил, насколько для экономики страны необходимы трудовые мигранты. Во время прямой линии с четверг, 14 декабря, президент сообщил, что на рынке труда формируется кадровый голод, но это не означает, что надо всеми силами стараться удержать иностранцев в России.

«Это непростая проблема, она очень характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчетам свыше десяти миллионов мигрантов, но и рынок труда у нас, я уже говорил, 2,9 % безработицы. То есть ее и нет почти, а потребность на рынке труда есть, но это не значит, что мы должны любой ценой и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы рынка труда, привлекать — нужно, но, конечно, мы прежде заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, хоть и без рабочей силы более низкой квалификации тоже, вроде как, не обойтись,» — сообщил президент.

Путин отметил усилия, предпринимаемые властями стран, откуда в РФ приезжают мигранты. Со слов президента, там «открываются русские школы с русским языком и открываются филиалы наших ВУЗов и университетов»

Помимо того — президент сказал о необходимости финансовой поддержки семей мигрантов и создании достойных условий для их проживания.

Как сообщалось ранее, из-за ослабления рубля мигранты стали значительно меньше зарабатывать даже по сравнению с началом года, эта ситуация характерна, в том числе, и для Калининградской области: это приводит к дефициту рабочей силы на производственных предприятиях.

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