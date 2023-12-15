Проект «Янтарного ожерелья» в Зеленоградске откорректировали из-за подорожания стройматериалов

Проект благоустройства центра Зеленоградска «Янтарное ожерелье»: площадь «Розы ветров»" откорректировали в связи с подорожанием стройматериалов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Документация получила положительное заключение госэкспертизы. Смету пересчитали с учетом актуальных цен и измененного соотношения стройматериалов.



В проект благоустройства вошли улицы Московская, Ткаченко, Балтийская, Пограничная, Герцена, Саратовская, Тургенева, 3-й Московский переулок, Курортный переулок, Октябрьская, Володарского и 2-й Октябрьский переулок. Проектную документацию разрабатывала калининградская компания «РС Групп».

Очередной этап проекта благоустройства центра Зеленоградска «Янтарное ожерелье» прошел госэкспертизу в октябре. В 2021 году он стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения до 20 000 человек». Зеленоградский округ получил на благоустройство грант из федерального бюджета. Также предполагалось областное и собственное софинансирование.