Проект «Янтарного ожерелья» в Зеленоградске откорректировали из-за подорожания стройматериалов

Проект «Янтарного ожерелья» в Зеленоградске откорректировали из-за подорожания стройматериалов
Визуализация предоставлена газетой «Волна»
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Проект благоустройства центра Зеленоградска «Янтарное ожерелье»: площадь «Розы ветров»" откорректировали в связи с подорожанием стройматериалов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Документация получила положительное заключение госэкспертизы. Смету пересчитали с учетом актуальных цен и измененного соотношения стройматериалов.

В проект благоустройства вошли улицы Московская, Ткаченко, Балтийская, Пограничная, Герцена, Саратовская, Тургенева, 3-й Московский переулок, Курортный переулок, Октябрьская, Володарского и 2-й Октябрьский переулок. Проектную документацию разрабатывала калининградская компания «РС Групп».

Очередной этап проекта благоустройства центра Зеленоградска «Янтарное ожерелье» прошел госэкспертизу в октябре. В 2021 году он стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения до 20 000 человек». Зеленоградский округ получил на благоустройство грант из федерального бюджета. Также предполагалось областное и собственное софинансирование.

В июне 2022 года региональные власти объявили конкурс на выполнение работ по проекту. В начале 2023-го на улице Володарского выполнили «бисерное» мощение брусчаткой.

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