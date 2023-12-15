ФАС возбудила дела из-за повышения цен на яйца производителями от 60 до 94%

ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области из-за существенного повышения цен на продукцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу контрольного ведомства.

«ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц. Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей ООО „Партизан“ и ООО СП „Октябрьское“. С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.<...> Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей ООО „Советская агрофирма“ и АО „Вятско-Полянская птицефабрика“. С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%», — отмечается в сообщении.

По мнению ФАС, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на куриное яйцо. В ходе рассмотрения дела будет дана оценка обоснованности такого повышения.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — предупреждает ФАС.