В Калининграде вырос спрос на пошив и аренду праздничных костюмов к Новому году

Спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов в Калининграде вырос за последний месяц на 65%. Цены на эти услуги начинаются от 2 000 и 300 рублей соответственно. Данные приводит пресс-служба онлайн сервиса для размещения объявлений «Авито».



Пользуется популярностью и аренда праздничных костюмов. Спрос на услугу увеличился с середины ноября на 58%. Её средняя цена — 1 500 рублей в сутки. Покупать новогодние наряды через «Авито» калининградцы по сравнению с прошлым годом стали на 10% чаще. Цены на детские костюмы начинаются от 500 рублей, на взрослые — от 1 000. Парный наряд Деда Мороза и Снегурочки обойдётся в среднем в 3 255 рублей. Спрос на эти костюмы за год вырос в Калининграде на 229% по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные образы для девочек: ёлочка, Маша из мультика про «Машу и Медведя» и снежинка. Мальчишек в этом году наряжают в драконов, суперменов и Гарри Поттеров. Взрослые чаще перевоплощаются в единорогов.

В сегменте аренды в целом по стране вслед за Дедом Морозом наибольшей популярностью сейчас пользуются костюмы Тора и медведя.