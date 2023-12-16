В России хотят запретить судимым за педофилию заходить в места отдыха и обучения детей

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В России хотят ввести запрет на посещение образовательных учреждений и места отдыха детей лицам, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство РФ, пишет «Интерфакс».

Документом предусмотрен обязательный запрет для таких лиц на посещение образовательных учреждений для несовершеннолетних, территорий отдыха детей до 18 лет, а также «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур». Исключение установлено для тех случаев, когда поднадзорное лицо является родителем ребенка и сопровождает его.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, при разработке законопроекта учитывалась высокая степень потенциальной опасности лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления против половой неприкосновенности детей.

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