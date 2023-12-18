Исследование: недорогую новую машину могут купить в кредит 13% калининградских семей

Покупку в кредит недорогого нового автомобиля и его содержание могут позволить себе 12,9% семей в Калининградской области. Такие данные приводятся в исследовании РИА «Рейтинг».



Речь идет о покупке машины стоимостью 1 млн рублей. Купить средний по стоимости новый автомобиль — за 2,6 млн рублей — и содержать его могут 3,3% семей, подсчитали специалисты. Калининградская область находится на 48-м месте в рейтинге. В прошлом году регион занимал 50-е место. Тогда количество семей, которые могут купить и содержать недорогую машину, оценивалось в 10,2%, среднюю по стоимости — в 2,1%. В 2020 году Калининградская область находилась на 41-м месте.

Среди регионов с самыми высокими показателями по доступности автомобилей — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Там недорогой автомобиль могут купить в кредит 59,6%, 50,4% и 48,5% семей соответственно.

К субъектам РФ, где купить и содержать машину труднее всего, эксперты относят Ингушетию, Чечню и Кабардино-Балкарию. В этих регионах количество семей, которым доступен автомобиль за 1 млн рублей в кредит, оценивается в 2,6%, 3,1% и 4,4% соответственно.