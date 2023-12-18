Исследование: недорогую новую машину могут купить в кредит 13% калининградских семей

Все новости по теме: Социальные проблемы

Покупку в кредит недорогого нового автомобиля и его содержание могут позволить себе 12,9% семей в Калининградской области. Такие данные приводятся в исследовании РИА «Рейтинг».

Речь идет о покупке машины стоимостью 1 млн рублей. Купить средний по стоимости новый автомобиль — за 2,6 млн рублей — и содержать его могут 3,3% семей, подсчитали специалисты. Калининградская область находится на 48-м месте в рейтинге. В прошлом году регион занимал 50-е место. Тогда количество семей, которые могут купить и содержать недорогую машину, оценивалось в 10,2%, среднюю по стоимости — в 2,1%. В 2020 году Калининградская область находилась на 41-м месте. 

Среди регионов с самыми высокими показателями по доступности автомобилей — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Там недорогой автомобиль могут купить в кредит 59,6%, 50,4% и 48,5% семей соответственно.

К субъектам РФ, где купить и содержать машину труднее всего, эксперты относят Ингушетию, Чечню и Кабардино-Балкарию. В этих регионах количество семей, которым доступен автомобиль за 1 млн рублей в кредит, оценивается в 2,6%, 3,1% и 4,4% соответственно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter