В Калининграде планируют провести «комплексный капремонт» здания областного УМВД

В Калининграде планируют провести «комплексный капремонт» здания областного УМВД
Фото: Дмитрий Востриков, Prussia39.ru
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На Советском проспекте в Калининграде планируют провести «комплексный капитальный ремонт» здания областного УМВД. Проект прошел госэкспертизу, информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Документацию подготовили в управлении МВД по Калининградской области. Ее проверяли в федеральном учреждении «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении федеральной службы войск национальной гвардии РФ». В пресс-службе областного УМВД не смогли оперативно пояснить, какие работы запланированы в рамках комплексного капремонта и в какие сроки его хотят провести.

Административное здание на Советском проспекте, 7, в котором размещается областное управление МВД, признано объектом культурного наследия. По данным портала Prussia39.ru, до 1945 года в нем размещалась восточно-прусская энергетическая компании OWAG.

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