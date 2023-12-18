В Калининграде планируют провести «комплексный капремонт» здания областного УМВД

На Советском проспекте в Калининграде планируют провести «комплексный капитальный ремонт» здания областного УМВД. Проект прошел госэкспертизу, информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Документацию подготовили в управлении МВД по Калининградской области. Ее проверяли в федеральном учреждении «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении федеральной службы войск национальной гвардии РФ». В пресс-службе областного УМВД не смогли оперативно пояснить, какие работы запланированы в рамках комплексного капремонта и в какие сроки его хотят провести.