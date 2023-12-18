На Куршской косе начали искать срубленные елки в выезжающих автомобилях

На Куршской косе начали проверять автомобили, выезжающие из нацпарка, на предмет срубленных хвойных деревьев. Об этом сообщили в понедельник, 18 декабря, в пресс-службе учреждения.



До 31 декабря на контрольно-пропускном пункте будут проводить выборочный осмотр транспортных средств. Машины проверяет специальная государственная инспекция.

«По каждому факту нарушения природоохранного законодательства будет составлен протокол, в соответствии с которым с виновника взимается штраф в сумме четыре тысячи рублей плюс возмещение ущерба за срубленное дерево вплоть до возбуждения уголовного дела», — отметили нацпарке.