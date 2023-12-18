Стройка подорожала вдвое: облвласти выделяют деньги на новый корпус школы в Чкаловске

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Региональные власти выделяют Калининграду 734 млн рублей на софинансирование строительства нового корпуса школы № 11 на улице Мира в микрорайоне Чкаловск. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, софинансирование областного бюджета составляет 71,38% от общей стоимости строительства, всего корпус обойдется в 1 млрд 28 млн рублей. Изначально его планировали построить в 2022 году, затем ввод объекта перенесли на 2024-2025. В 2018 году стоимость работ оценивали в 561,8 млн рублей, в 2022-м — уже в 810,2 млн. Таким образом, с 2018 года объект подорожал почти в два раза.

Здание будет рассчитано на 650 учеников, его возведение должно завершиться в 2024 году. Согласно публиковавшейся ранее информации, общая площадь здания составит 15 751,6 кв. м, корпус будет пятиэтажным. Разрешение на строительство власти выдали муниципальному учреждению «Средняя общеобразовательная школы № 11 им. Т.А. Апакидзе», оно действует до 13 июня 2025 года.

Для строительства объекта на территории был запланирован снос существующего одноэтажного здания и 38 деревьев. Новый корпус предусматривает мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, два спортзала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. В здании также планируют разместить студию танца с хореографическими станками и музей боевой славы и патриотического воспитания.

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