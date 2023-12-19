Автобусный маршрут Калининград — Гданьск вошёл в топ-10 самых популярных направлений в 2023 году

Все новости по теме: Туризм

Автобусный маршрут Калининград — Гданьск вошёл в топ-10 самых популярных зарубежных направлений в 2023 году, поднявшись за год со 162 на 6 место в рейтинге. Данные приводит пресс-служба сервиса путешествий Tutu.

Средний чек за такую поездку за год подорожал на 68%. В 2023 году стоимость билета в одну сторону составляла, по данным сервиса, 3521 рубль. Доля пассажиров, отправлявшихся из Калининграда в Гданьск, составила 2,1% от общего числа россиян, путешествовавших за рубеж на автобусе в 2023 году.

Возглавил рейтинг самых популярных зарубежных автобусных направлений, как и годом ранее, маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки (доля пассажиров — 18,9%). Затем следуют поездки из Москвы в Минск и из Санкт-Петербурга в Таллин.

По данным аналитиков сервиса Tutu, из России за рубеж и обратно в 2023 году совершалось 5,2% всех путешествий россиян на автобусе. Спрос на поездки между зарубежными городами составил 1,1%.

Самыми популярными автобусными направлениями внутри страны стали поездки из столицы в Ростов-на-Дону, Воронеж и Переславль-Залесский со средним чеком от 556 до 2 134 рублей за билет в одну сторону.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter