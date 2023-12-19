Автобусный маршрут Калининград — Гданьск вошёл в топ-10 самых популярных направлений в 2023 году

Автобусный маршрут Калининград — Гданьск вошёл в топ-10 самых популярных зарубежных направлений в 2023 году, поднявшись за год со 162 на 6 место в рейтинге. Данные приводит пресс-служба сервиса путешествий Tutu.



Средний чек за такую поездку за год подорожал на 68%. В 2023 году стоимость билета в одну сторону составляла, по данным сервиса, 3521 рубль. Доля пассажиров, отправлявшихся из Калининграда в Гданьск, составила 2,1% от общего числа россиян, путешествовавших за рубеж на автобусе в 2023 году.

Возглавил рейтинг самых популярных зарубежных автобусных направлений, как и годом ранее, маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки (доля пассажиров — 18,9%). Затем следуют поездки из Москвы в Минск и из Санкт-Петербурга в Таллин.

По данным аналитиков сервиса Tutu, из России за рубеж и обратно в 2023 году совершалось 5,2% всех путешествий россиян на автобусе. Спрос на поездки между зарубежными городами составил 1,1%.

Самыми популярными автобусными направлениями внутри страны стали поездки из столицы в Ростов-на-Дону, Воронеж и Переславль-Залесский со средним чеком от 556 до 2 134 рублей за билет в одну сторону.