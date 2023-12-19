Проектирование реконструкции эстакадного моста на Ленинском собираются начать в 2024 году

Эстакадный мост на Ленинском проспекте, который, по словам городских властей, находится в «ограниченно работоспособном состоянии», встает в очередь на реконструкцию, и проектирование начнется уже в следующем году. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



Дятлова напомнила, что сейчас на эстакаде действует ограничение скорости в 40 км/ч.

«Помните, что мы даже не смогли запустить по нему третий [трамвайный] маршрут, — обосновала необходимость реконструкции чиновница, — потому что у нас есть заключение, что два трамвая на мосту [создают] вибрацию, и идет процесс расшатывания плит, уложенных на мостовом переходе».

Ранее власти сообщали, что предварительная стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, и работы планируют выполнить за шесть лет. По словам Елены Дятловой, эта сумма будет корректироваться.

«Нам необходимо объявить разработку проектно-сметной документации уже в следующем году, провести еще раз обследование, — добавила она. — Чтобы приняли решение о начале этих работ, мы выделяем денежные средства на проектирование. Сумма будет уточнена после разработки ПСД, принятия технических решений и осмечивания».

Отдельно глава горадминистрации заметила, что на сегодняшний день эксплуатация моста не является опасной.

«Если бы он был опасным сооружением, там было бы прекращено всё движение. Администрация Калининграда делает всё, чтобы эстакадный мост прослужил ещё два, три, четыре года — сколько нам нужно, чтобы приступить к ремонту. Именно поэтому в этом году мы ограничивали движение и занимались швами. Там абсолютно безопасно передвигаться. Мы ввели ограничение по скоростному режиму и не допускаем движение трамваев», — добавила Елена Дятлова.

Реконструкция, по словам Дятловой, начнется только после строительства автодублера двухъярусного моста

В 2018 году, в преддверии Чемпионата мира по футболу, на старой эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. К началу 2019 года на объекте появились трещины, и в октябре 2019 года проводился ремонт аварийного пролета моста.

В декабре 2020 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что капитальный ремонт старой эстакады можно будет проводить только после того, как завершится строительство нового автомобильного моста рядом с двухъярусным. «В противном случае мы полностью парализуем город», — сказала сити-менеджер.