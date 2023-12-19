Для здания виллы Иоахим в Калининграде разрабатывают предметы охраны (фото)

Для исторического здания виллы Иоахим разработали проект предметов охраны. Об этом сообщает научно-производственный центр объектов культурного наследия «ВКонтакте».



Помимо разработанного проекта предметов охраны, специалисты провели акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия постройки.

Вилла по адресу ул. Огарева, 22 была построена в 1926-27 годах в историческом районе Амалиенау. Двухэтажная постройка с цокольным этажом была выполнена с элементами югендстиля.

В 1933 году здание было изъято у собственников и отведено под нужды служебной виллы государственного советника, обер-президента и гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Во время штурма Кенигсберга здание уцелело, с 1946 года в вилле располагается музыкальная школа имени Глиэра. До нашего времени удалось сохранить многие аутентичные элементы архитектурного облика здания: настенные панели, деревянные лестницы, лепной декор на потолке.