Калининградцы пытаются спасти одно из старейших деревьев города. Власти намерены его спилить (фото)

Калининградцы пытаются спасти двухсотлетнюю липу на проспекте Мира (находится в районе дома № 80A-82), которую, по словам городских чиновников, необходимо спилить. Акт о необходимости вырубки был опубликован на сайте мэрии еще 11 мая этого года. В документе, подписанном бывшим председателем комитета городского хозяйства Александром Запиваловым, говорится, что дерево сильно ослаблено, имеет обширное дупло, поражено стволовой и прикорневой гнилью, а также заселено стволовыми вредителями.



«Возможен разлом скелетных ветвей, угрожает падением на пешеходные дорожки, ограждение, опоры наружного освещения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения имуществу ущерба», — сообщает акт.

Активисты, решившие спасти липу, считают, что горвласти должны принять меры для сохранения и поддержания жизни дерева, так как оно является одним из старейших в городе.

«Это уникальный природный объект регионального значения (возраст липы, имеющей обхват ствола 380 см, превышает 200 лет), — говорится в обращении, подкрепленном полутора сотнями подписей горожан. — Оно не препятствует реализации никаких инфраструктурных, социальных и прочих градостроительных планов и имеет объективную историко-культурную ценность».

Более того, заявители уверяют, что липа «связана с личностью позитивной исторической персоны».

«Рядом располагалась летняя резиденция королевы Луизы Мекленбург-Стрелицкой, известной благотворительницы и антагониста Наполеона Бонапарта, — говорят активисты. Липа подпадает под действие Всероссийской программы „Деревья памятники живой природы“, учрежденной в 2010 году».

В ответе на обращение горожан, подписанном 18 декабря председателем комитета городского хозяйства Вадимом Борисовым (документ имеется в распоряжении редакции), жителям сообщается, что отменять свое решение власти не будут, так как липа «больная, не подлежащая лечению и оздоровлению».

«Проведение омолаживающей обрезки нецелесообразно, так как укорачивание ветвей (вершин) необходимо будет выполнить на высоту 2 м от места развилки в целях избежания угрозы жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу. Вместе с тем, такая обрезка приведет к утрате эстетических и декоративных свойств зеленого насаждения, а также в дальнейшем к угнетению липы мелколистной и как следствие к ее гибели», — говорится в ответе чиновника.

На данный момент активисты обратились с очередным заявлением в региональное министерство природных ресурсов и экологии.