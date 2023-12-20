С калининградского супермаркета взыскали ущерб за травмы от упавшей на ребенка полки с журналами

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В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери мальчика, на которого упала полка с журналами в одном из супермаркетов города. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске женщина указала, что 21 июня 2022 года в магазине на ул. Аксакова на ее 10-летнего сына упала стойка с журналами, в результате чего ребенку были причинены телесные повреждения: сколы зубов, кровоподтеки в области лопатки и плеча. После произошедшего мальчик долго не мог сомкнуть рот, ощущал боль в челюсти в течение месяца; зубы длительное время находились в подвижном состоянии, что затрудняло прием пищи. Стоимость стоматологического лечения составила 21 440 рублей. Мать мальчика, считая, что травмы им получены по вине ответчика, просила взыскать с ООО «Е.» компенсацию морального вреда и расходы на лечение.

В судебном заседании представитель ответчика иск признал частично. Однако суд установил, что торговый стеллаж не соответствовал требованиям безопасности, поскольку не был в достаточной мере закреплен, и вероятность его падения на посетителей магазина не была полностью исключена. Таким образом, ответчик является ответственным за причиненные мальчику травмы.

Решением Ленинградского районного суда с ООО «Е.» взыскана компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей. Взысканы убытки в размере 21 440 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 160 720 рублей. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина. Решение не вступило в законную силу.

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