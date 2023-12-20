Нацпарк: во время ремонта дороги на Куршской косе могут закрывать КПП

Во время ремонта дороги от Зеленоградска до Морского могут временно закрывать пункт пропуска на Куршскую косу, сообщил 20 декабря директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Нужно понимать, что, допустим, [специальная] машина снимает два-три километра асфальтной крошки за рабочее время. На следующий день идет укатка асфальта, поэтому будут выставлены инспекторы и дорожные службы в районе КПП, которые при возникновении пробки будут перекрывать сам КПП, пока машины с асфальтом не проедут, потому что асфальту нельзя остыть. То есть это будет большая кропотливая работа, но во благо и наших туристов, и национального парка», — сказал Анатолий Калина.

По его словам, ремонт дороги планируется начать в марте и завершить в течение года. Вырубка деревьев в его рамках не планируется. Туристам, которые не хотят стоять в пробках, директор нацпарка посоветовал не ездить на Куршскую косу в будущем году.

«Дорогу приведут в нормальное состояние. Она будет соответствует ГОСТам. Ее можно будет красиво расчертить, правильно [всё] указать... Будет и светоотражение ночью, и расчистка справа-слева у дороги, чтобы лучше было видно животных, которые переходят дорогу в ночное время», — пояснил Анатолий Калина. 

Аукцион по ремонту дороги на Куршской косе выиграл единственный заявившийся подрядчик — ООО «СП Балтдормостстрой». Работы будут выполнены за максимальную сумму — 862 млн рублей. Завершить ремонт планируется до конца октября 2024 года. Региональное министерство развития инфраструктуры опубликовало предупреждение, что из-за дорожных работ некоторым туристам придется отказаться от поездок на косу и «выбрать другие места отдыха».

Подрядчик пообещал, что дорожные работы на Куршской косе не обернутся транспортным коллапсом. «Ремонт будет проводиться захватками по 300-500 метров, по одной стороне, — пояснил Акулов. — Реверсивное движение организуем. Уложим, продвинемся дальше, в день мы так по три раза можем передвигаться, то есть по полтора километра в сутки делать», — пояснял директор компании «Балтдормостстрой» Алексей Акулов.

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