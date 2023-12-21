В Калининградской области начались испытания речного трамвайчика для Пскова (фото)

В Калининградской области начались ходовые испытания построенного для Псковской области судна «Иния». Оно предназначено для городских и пригородных речных пассажирских перевозок, сообщается в телеграм-канале «Объединенной судостроительной корпорации».

Речной трамвайчик может взять на борт до 54 человек. На судне предусмотрена перевозка маломобильных групп населения и отсутствуют пороги. «При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых должно получить заключение СТ-1, подтверждающее выполнение требований к импортозамещению при проектировании и строительстве судна», — отметили в ООО «ОСК».

По словам представителей компании, «Иния» получила название в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. Судно заложили в январе 2023 года, его строительство проходило на «Ушаковских верфях». Его длина составляет почти 25 м, осадка — 0.5 м, проектная скорость — 40 км/ч.