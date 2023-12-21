«Радуемся, гордимся»: депутаты области поддержали повышение взноса на капремонт почти на треть

Депутаты законодатльного собрания Калининградской области проголосовали за принятие закона «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год», повышающего с 1 июля 2024 года платёж за капремонт на 2 рубля за кв. метр.



До этого времени минимальный взнос останется прежним — на уровне 6,9 рублей за кв. метр. Таким образом, повышение составит порядка 29%, или около 100 рублей для средней семьи. Не все депутаты считают такой рост справедливым.

«Объём средств, которые реально собрать с людей, не поможет решить проблему запущенного состояния жилищного фонда, — отметил глава фракции КПРФ Максим Буланов. — Закон о капремонте ставит людей в положение, когда у них есть обязанность платить взносы, но нет прав требовать и контролировать ремонт. И мне, собственно говоря, непонятно: у нас в стране однозначная инфляция, а мы почти на 30% увеличиваем минимальный взнос. На чём это основывается?»

Власти объясняют решение ростом цен на строительные материалы, наличием в региональной программе капремонта большого количества малоквартирных домов с высокой стоимостью работ, домов с общей площадью до 300 кв. метров, а также высокой инфляцией.

«Я знаю, как люди ждут тех или иных работ по капремонту, и мы не можем их подставлять. <...> Я считаю, что это по-честному. Мы должны вместе идти к этому, чтобы приводить своё жильё в порядок. Сегодня мы все видим, как меняется город положительно. Радуемся, гордимся этим, но понятно, что фантастики не бывает, поэтому хочу, чтобы мы двигались все вместе в одном направлении», — высказался председатель заксобрания Андрей Кропоткин.

Закон депутаты поддержали не единогласно: трое проголосовали против, двое воздержались.