Облвласти увеличили тариф на природный газ для населения на 2024 год

Розничные цены на природный газ для населения Калининградской области планируется повысить с 1 июля 2024 года. Новые расценки утверждены приказом областной Службы по тарифам от 18 декабря, опубликованном на ее сайте.



Цены на природный газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) составят 11,48 руб. за кубометр (в настоящее время — 10,32 руб.). Таким образом, рост составит 11,2%.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального водоснабжения будет обходиться в 10,58 руб. за кубометр (в настоящее время — 10,04 руб.), рост составит 5,3%.

Розничная цена за 1 тысячу кубометров газа, который используется для отопления или отопления с одновременным использованием газа на другие цели, составит 8644 руб.