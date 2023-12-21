В Калининграде увеличили тариф на отопление на 16%

Все новости по теме: ЖКХ

Тариф на отопление предприятия «Калининградтеплосеть» для населения планируется увеличить с 1 июля 2024 года. Соответствующий приказ областной Службы по тарифам опубликован на портале правовой информации.

Действующая стоимость гигакалории в 2847 руб. сохранится до 30 июня 2024 г. С 1 июля она подорожает на 445,52 руб. (16%), стоимость гигакалории составит 3302,53 руб. Как отмечается в приказе областной службы по тарифам, эти расценки сохранятся в течение года — до 30 июня 2025 года.

Аналогичные тарифы утверждены приказом областной Службы по тарифам и на горячую воду в закрытой системе водоснабжения для потребителей МП «Калининградтеплосеть».

Напомним, в последний раз тарифы на тепло повышались в декабре 2022 года. Рост тогда составил 10,3%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter