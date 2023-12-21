В Калининграде увеличили тариф на отопление на 16%

Тариф на отопление предприятия «Калининградтеплосеть» для населения планируется увеличить с 1 июля 2024 года. Соответствующий приказ областной Службы по тарифам опубликован на портале правовой информации.

Действующая стоимость гигакалории в 2847 руб. сохранится до 30 июня 2024 г. С 1 июля она подорожает на 445,52 руб. (16%), стоимость гигакалории составит 3302,53 руб. Как отмечается в приказе областной службы по тарифам, эти расценки сохранятся в течение года — до 30 июня 2025 года.

Аналогичные тарифы утверждены приказом областной Службы по тарифам и на горячую воду в закрытой системе водоснабжения для потребителей МП «Калининградтеплосеть».

Напомним, в последний раз тарифы на тепло повышались в декабре 2022 года. Рост тогда составил 10,3%.