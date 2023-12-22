Калининградские врачи спасли тренера после клинической смерти (фото)

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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кардиологи и эндоваскулярные хирурги Областной клинической больницы спасли жизнь тренеру по кёкусинкай после клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Мужчине стало плохо на учебно-тренировочных сборах в спортзале регионального отделения ДОСААФ России. Эндоваскулярный хирург Областной клинической больницы Алексей Шелемехов, сын которого также участвовал в мероприятии, был неподалёку и смог оказать больному первую помощь.

«Мужчину 65 лет положили на пол и вызвали скорую, но когда я подошел, то при первичном осмотре уже увидел признаки клинической смерти, — рассказал Алексей Шелемехов. — У пациента отсутствовало дыхание, сердцебиение, пульс. Я сразу же начал выполнять реанимационные мероприятия в объеме закрытого массажа сердца и дыхания „рот в рот“, все это пришлось делать в течение 10-15 минут».

Врач созвонился с главным внештатным кардиологом регионального минздрава, заведующим отделением кардиологии ОКБ Денисом Язиковым, который организовал срочный выезд на место происшествия реанимационной бригады.

Примерно через 15 минут пациент пришёл в сознание, появились пульс и сердцебиение, состояние стабилизировалось, хотя оставалась еще дезориентация в пространстве и жалобы на боли в грудной клетке.

Прибывшая бригада скорой помощи измерила артериальное давление, выполнила ЭКГ. По результатам исследований медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Пациент был доставлен в кардиологию ОКБ через ее отдельный приемный покой. Здесь заранее оповещенный дежурный кардиолог Никита Мохов организовал передачу пациента в операционную отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения.

В ходе экстренного вмешательства в объёме коронарографии бригада во главе с дежурным рентген-хирургом Николаем Виноградовым выявила тяжёлое многососудистое поражение коронарных сосудов. Медикам удалось частично восстановить проходимость в сосуде, закупорка которого привела к развитию инфаркта и последующему состоянию клинической смерти.

После стабилизации состояния пациента перевели для дальнейшего лечения в Федеральный центр высоких медицинских технологий в Родниках, где была проведена операция на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения.

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