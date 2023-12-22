Между Калининградом и Зеленоградском на неделю запускают новогоднюю «Ласточку»

С 27 декабря по маршруту Калининград — Зеленоградск запустят «Новогодний экспресс». Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

По маршруту в течение недели будет курсировать «Ласточка» с празднично оформленными вагонами. «Перед отправлением поезда на Южном вокзале пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, которые в пути следования представят анимационную программу для юных пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Рейсы планируют выполнять с 27 декабря по 3 января включительно. Отправление с Южного вокзала — в 11:12 (по расписанию поезда № 7107), прибытие в Зеленоградск — в 11:44. В обратном направлении новогодняя «Ласточка» будет отправляться в 12:12 и прибывать в Калининград в 12:45.