Авиакомпании снизили цены на билеты в период новогодних праздников после рекомендации ФАС

Российские авиакомпании снизили цены на билеты в период новогодних праздников после рекомендации Федеральной антимонопольной службы. Информация об этом размещена на сайте ведомства.



«В результате проведённой службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам», — говорится в сообщении. Речь о билетах эконом-класса в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников.

Сообщается, что мониторинг регулярно ведётся службой по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.