На стройках Балтийска обнаружили трех бывших мигрантов, не вставших на воинский учет (фото)


В Калининградской области были выявлены бывшие мигранты, не вставшие на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления по Балтийскому флоту в пятницу, 22 декабря.

Офицеры следственных органов Балтийского флота совместно с полицейскими и работниками военкомата провели проверку на стройках Балтийска среди бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство. Во время рейда было проверено более 60 человек, трое из них, получив российское гражданство, не встали на воинский учет.

Бывшим мигрантам объяснили ответственность за нарушение законодательства и рассказали о перспективах поступление на контрактную службу в армию РФ.

Напомним, это не первый подобный рейд сотрудников правоохранительных органов среди бывших трудовых мигрантов. Ранее нарушителей искали в аэропорту «Храброво» и на Южном вокзале.

Фото: пресс-служба военного следственного управления по Балтийскому флоту

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