На ул. Эпроновской монтируют фотозону стоимостью 2,6 млн рублей (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

На ул. Эпроновской идёт монтаж фотозоны стоимостью более 2,6 млн рублей. Там уже появились деревянная терраса и скамейки, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Скамейки обещают оснастить вазонами из оцинкованной стали. «Чтобы они моментально не превратились в „урны“, решили установить их позже, когда примем решение о том, что именно в них высадить. Пока склоняемся к красивым многолетним травам», — сообщили в администрации.

Работы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города проводит ООО «Гост». Контракт с подрядчиком был заключён в сентябре. Торги по фотозоне не состоялись в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка. Работы выполняются по максимальной начальной стоимости.