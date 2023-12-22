На ул. Эпроновской монтируют фотозону стоимостью 2,6 млн рублей (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда 

На ул. Эпроновской идёт монтаж фотозоны стоимостью более 2,6 млн рублей. Там уже появились деревянная терраса и скамейки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Скамейки обещают оснастить вазонами из оцинкованной стали. «Чтобы они моментально не превратились в „урны“, решили установить их позже, когда примем решение о том, что именно в них высадить. Пока склоняемся к красивым многолетним травам», — сообщили в администрации.

Работы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города проводит ООО «Гост». Контракт с подрядчиком был заключён в сентябре. Торги по фотозоне не состоялись в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка. Работы выполняются по максимальной начальной стоимости.

Как сообщалось ранее, зелёную фотозону должны украсить горные сосны, западные туи «Смарагд», лежачий и казацкий можжевельник, барбарис тунберга и снежноягодник. Всего подрядчику предстоит посадить 17 саженцев кустарников и деревьев высотой до 2 метров, а также газон.

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