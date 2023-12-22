Призывников, которые не явились в военкомат по повестке, хотят не допускать к экзаменам на права

С 1 апреля 2024 года планируется не допускать к экзаменам в автошколах лиц, которые не явились по повестке в военкомат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД.



Ведомство планирует изменить регламент экзамена для получения водительских удостоверений. В соответствии с новыми правилами «не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», приводит РБК слова пресс-службы МВД.

К экзаменам также хотят не допускать лиц, имеющих административные наказания за нетрезвое вождение и отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока действия наказания).

Летом сообщалось, что в России граждане, не явившиеся в военкомат по призыву, не смогут заменить водительские удостоверения или получить другие госуслуги ГИБДД.