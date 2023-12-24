Библиотеку в новом кампусе БФУ планируют поместить под стеклянный купол (фото)

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Библиотеку в строящемся кампусе БФУ им. Канта планируют разместить под стеклянным куполом. Изображения запланированного объекта были опубликованы в телеграм-канале ректора университета Александра Федорова.

Из эскизов следует, что запланированная библиотека БФУ должна выглядеть следующим образом: расставленные внутри помещения круглые стеллажи с книгами, пространство для самостоятельной работы и стеклянный потолок.

«„Кантиана“ строится с учетом приоритетов Калининградской области. Фокус направлен на развитие медицины, IT, инженерии, педагогики, химии и т.д. Сегодня мы погружены в проектирование новой библиотечной среды — это будет оригинальный объект, который станет ядром гуманитаристики вуза и региона», — сообщил ректор университета.

Со слов Александра Федорова, первые два первых корпуса студенческого городка на улице Александра Невского планируют сдать уже в следующем году. Техническая готовность всего кампуса составляет 12%.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Комплекс из 11 зданий должен разместится на участке площадью 29 га между ул. Невского и Гагарина. Для подъезда к кампусу планируется построить новую улицу — Юбилейную, из-за которой власти намерены вырубить зеленую зону между ул. Гагарина, Литовским валом и ул. Невского, рядом со старым еврейским кладбищем.

Изображения: телеграм-канал Александра Федорова

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