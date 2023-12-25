Жителям Приморска из-за аварии на сетях воду подвозят цистернами

В Приморске из-за аварии на сетях водоснабжения, прекращена подача питьевой воды. Как сообщает пресс-службы администрации муниципалитета, МУП «Балтвода» уже проводит восстановительные работы.



«До окончания ликвидации аварии для жителей будет организован подвоз воды к жилым домам, — уточняют в администрации. — Для удобства горожан установлен маршрут движения автоцистерны».

Раздача воды будет производиться в Приморске:

️с 11-00 часов На Калининградском шоссе у магазина «Прибой»;

️с 12-00 на ул. Янтарная в районе здания администрации;

️с 13-00 часов на ул. Янтарная у магазина «Забава».

Глава администрации района Сергей Мельников сообщил «Новому Калининграду», что проблема с подачей воды возникла из-за сломанного насоса.

«Мы сейчас производим замену насоса на скважине. Как только все соберем, подача воды будет возобновлена», — уточнил Мельников.