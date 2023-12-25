В минздраве хотят закрыть тубдиспансер на Каштановой аллее после постройки нового корпуса

Тубдиспансер на Каштановой аллее планируют закрыть после окончания строительства нового корпуса медучреждения. Об этом сообщил представитель регионального минздрава в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Здесь, на Каштановой аллее, осталась исключительно амбулаторная служба для взрослых — в ожидании завершения строительства финального корпуса на Дубовой аллее, куда она, как и все остальные структурные подразделения диспансера, также переедет. На Каштановой аллее нет ни стационара, ни детских подразделений, соответственно, никакого лечения не проводится. В связи с этим ремонт там не предусмотрен. На фото ниже — здания на Дубовой аллее», — написал представитель минздрава в ответ на замечание посетителя профиля губернатора о неудовлетворительном состоянии корпуса медучреждения.