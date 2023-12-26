СК не нашел оснований для возбуждения дела против Пугачевой и Галкина* за фейки о ВС РФ

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СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении Аллы Пугачевой и включенного в список физлиц-иноагентов Максима Галкина по статье о фейках против российской армии, поскольку не нашел для этого оснований. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — рассказал собеседник агентства, не уточнив при этом, какая именно информация подлежала проверке.

Также, по его словам, была проведена проверка в отношении Галкина по факту публикации им видеозаписи с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Кроме того, были изучены его негативные высказывания в отношении правительства и Вооруженных сил России. «По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве», — подытожил представитель правоохранительных органов.

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